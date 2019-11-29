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وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني عن عمر يناهز 101 عام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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توفي ياسوهيرو ناكاسوني رئيس الوزراء الياباني الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، عن عمر 101 عام، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليابانية.

وأشارت الوكالة، إلي أن سبب وفاة ياسوهيرو ناكاسوني، ولا ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.

وكان قد اشتهر "ناكاسوني"، في اليابان بشن حرب على البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة، مثل خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، وفقا لوكالة رويترز.

ومن هذه الإصلاحات خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، غير أن منتقدين يقولون إنه لم يفلح في تنفيذ مجموعة مقترحات إصلاحية لمساعدة الاقتصاد الياباني على النمو.

وفي حين كان "ناكاسوني"، يفاخر بوضع اليابان عالميا، فقد فشل في تحقيق حلمه مراجعة قانون بلاده السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة، وذلك بهدف إزالة الغموض واللبس عن وضع الجيش وتعزيز دوره الدولي.

وتولى ناكاسوني رئاسة الوزراء بين عامي 1982 و1987، واشتهر في الخارج بسبب صداقته مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.

وأصبح ناكاسوني، في العام 1983، أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، ليصلح بذلك العلاقات مع بلد استعمرته اليابان نحو 35 عاما، في الفترة بين عامي 1910 و1945.

وولد ياسوهيرو ناكاسوني في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو ‭ ‬1918، لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب، وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.

وانضم، ناكاسوني، وله ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي، لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

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