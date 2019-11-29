Advertisements
Advertisements
Advertisements

عائلة "يس" ضحية الـ20 جنيها بالشرقية تكشف تفاصيلا مثيرة في الواقعة "صور"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
شهد مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية جريمة مروعة، حيث أقدم فران علي الاعتداء علي طفل العاشرة من عمره بالضرب المبرح بسبب 20 جنيها.

"ربنا ينتقم من الي حرمني من أبني.. أحنا عاوزين القصاص والعدل، واللي قتله يتعدم" بهذه الكلمات بدأت أسماء عاطف كامل والدة الطفل ياسين ياسر الذي توفي إثر الاعتداء عليه بالضرب بسبب 20 جنيه في مشتول السوق حديثها معنا.

وقالت الأم المكلومة: "فوجئت بزوجي يوم السبت الماضي يخبرني أن ابننا ياسين حالته غير طبيعية ويعاني من آلام شديدة مشيرة إلى أن ابنة عمته وجدته في الشارع مصابا بشبه إغماء فحملته وعادت إلى المنزل". 

وتابعت: "ظننا في البداية أنه تناول طعام أو عصير فاسد واصطحبناه إلى أحد المستشفيات بمشتول السوق".

وأضافت: "قرر الأطباء تحويلنا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بعد توقع الكشف على الطفل أكد الأطباء أنه مصاب بنزيف في المخ بسبب تلقيه ضربة شديدة على الرأس وأنه لابد من احتجازه في العناية المركزة وتم احتجازه ووضعه على أجهزة تنفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بإصابته.

واستكملت ريهام حامد عبد الحميد، عمة الطفل الحديث قائلة: "بعد أن نقلت ياسين إلى المنزل حاول والده إفاقته دون جدوى وأثناء ذلك حضر الفران الذي تعدي عليه بالضرب إلى المنزل وطلب من ابنتي أن تخبر والد ياسين أنه منحه 20 جنيه لشراء علبة سجائر ثم فقد النقود ولم يشتري السجائر مطالبا باسترداد المبلغ". 

ولفت إلى أن شقيقها منحه الـ20 جنيها وذلك قبل أن يعلم أنه من قام بالاعتداء على ابنه بالضرب.، مضيفة" بعد فترة علمنا أن الفران تعدي على ياسين بالضرب بعد أن حرض ابنه وابناء شقيقه على ضربة".

وأكدت أن الواقعة بدات بطلب المتهم من ابنه التوجه إلى أحد المحلات لشراء علبة سجائر له إلا أن ابنه رفض وطلب من "ياسين" التوجه لشراء السجائر لوالده وأثناء سيره في الطريق فقد الـ 20 جنيها.

وتابعت أنه عندما عاد يس إلى الفران وأخبره بأنه فقد المبلغ ولم يشتري السجائر حرض أبنه وابناء شقيقه للاعتداء عليه بالضرب ثم اعتدى عليه هو الآخر، مؤكدة ان المتهم حضر إلى المنزل للمطالبة بالـ20 جنيها لإبعاد الشبهة عنه ثم أدعى أن ياسين صدمه موتسيكل وتبين كذب ادعائه بعد ذلك حيث نفى الأهالي روايته وأكدوا عدم وقوع أي حوادث.

وتعود الأحداث عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد تلقي المركز إخطارا من مستشفى صيدناوي بمستشفيات جامعة الزقازيق إخطارا باستقبال الطفل "ياسين ي ا" 10 سنوات مصابا بكدمات ونزيف في المخ إثر الاعتداء عليه بالضرب تعدي آخرين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال والد الطفل اتهم "م ر" فران بالاعتداء على ابنه بالضرب ما أدى لإصابته. موضحا أن المتهم طلب من ابن شقيقه التوجه إلى أحد المحلات التجارية لشراء علبة سجائر له وأعطاه مبلغ 20 جنيها إلا أن ابنه رفض وطلب من الطفل التوجه لشراء علبة السجائر إلا أن الطفل فقد المبلغ وعندما عاد إلى المتهم وأخبره بفقدان المبلغ وعدم شراء علبة السجائر قام ابن الفران وأبناء عمه "أطفال" بالاعتداء على الطفل بالضرب فيما قام المتهم أيضا بالاعتداء عليه بالضرب وسدد له عدة لكمات وضربات على رأسه أدت لحدوث نزيف بالمخ ووفاته متأثرا بإصابته بعد ذلك.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
عائلة "يس" ضحية الـ20 جنيها بالشرقية تكشف تفاصيلا مثيرة في الواقعة "صور"
عائلة "يس" ضحية الـ20 جنيها بالشرقية تكشف تفاصيلا مثيرة في الواقعة "صور"
عائلة "يس" ضحية الـ20 جنيها بالشرقية تكشف تفاصيلا مثيرة في الواقعة "صور"
عائلة "يس" ضحية الـ20 جنيها بالشرقية تكشف تفاصيلا مثيرة في الواقعة "صور"
عائلة "يس" ضحية الـ20 جنيها بالشرقية تكشف تفاصيلا مثيرة في الواقعة "صور"
عائلة "يس" ضحية الـ20 جنيها بالشرقية تكشف تفاصيلا مثيرة في الواقعة "صور"
Advertisements

أخبار تهمك

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 17 ساعة

شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بدءًا من الأحد المقبل.. التموين تعلن تخفيض أسعار سلع غذائية

منذ أقل من ساعة

أربعة لاعبين في عقل زيدان لتعويض هازارد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدام بين الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على السبب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 12 ساعة

جونيور فيربو يخطف الأنظار في لقاء برشلونة وبوروسيا دورتموند

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

بدءًا من الأحد المقبل.. التموين تعلن تخفيض أسعار سلع غذائية

09:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status