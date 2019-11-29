"أموال وذهب".. حبس عصابة الشقق السكنية بالزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص فىي سرقة الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهم لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.



