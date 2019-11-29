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فايلر يتحدث عن مواجهة النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:23 ص
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فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
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أكد رينيه فايلر المدير الفني  للأهلي إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدا الجمعة في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة وأنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي.


أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي إن الفريق يسعى لتحقيق الفوز  من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.


وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأية مباراة سابقة مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي في مباراة النجم الساحلي .


وأشار المدرب السويسري إلى جاهزية اللاعبين التامة لخوض اللقاء بمنتهى القوة.

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