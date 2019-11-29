اسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-11-2019 في أسواق الجملة والتجزئة





اسعار الخضروات اليوم





استقرت اسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-11-2019 وبذلك يستمر استقرار أسعار الخضروات حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى ، وشهدت اسعار الخضروات والفاكهة حالة من الانخفاض خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي مما أدى إلى تراجع معدلات التضخم في الشهر نفسه وننشر اسعار الخضروات البوم الخميس وجاءت على النحو التالي:









توقعات اسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة





هناك توقعات بإنخفاض أسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق خلال الفترة المقبلة بسبب ظهور وانتشار محاصيل العروة الشتوية مما يؤدى الى كثرة المعروض في الاسواق في ظل استقرار معدلات الطلب على الخضروات ، وكانت اسعار الخضروات شهدت حالة من الارتفاع خلال نفس الفترة من العام الماضي وكان على راسها البطاطس التى وصلت اسعارها الى نحو 15 جنيها للكيلو.





اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه.

سجلت اسعار الطماطم اليوم ما بين 7 إلي 10 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو البطاطس ليسجل ما بين 8-10 جنيهات.

سجل سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو.

سجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه.

سجل أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات.

سجلت الملوخية بين 2-3 جنيهات.

سجلت اسعار البسلة من 14-20 جنيها.

سجل سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها.

سجل سعر كيلو الخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو.

سجل سعر القلقاس فتراوح ما بين 4-7 جنيهات.

سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.









اسعار الفاكهة اليوم في اسواق الجملة





سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات.

سعر البلح السلمى 15 جنيها.

سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها.

سجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات

سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات

سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات

سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو

سعر اليوسفى عند 5 جنيهات

سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو

سجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات

سجل سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-4 جنيهات

سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات

سجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها

سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات



