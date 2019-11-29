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حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت شوارع مدينة ميت غمر ودقادوس حملة مكبرة لرفع الإشغالات في إطار العودة بالدقهلية عروسا للدلتا وإزالة التعديات بالطريق العام.

واستهدفت الحملة منطقة المحطة ومنطقة نفق العرشة ومنطقة مستشفي ميت غمر العام بدقادوس وشارع العاشر من رمضان وشارع ٢٦ يوليو وشارع بورسعيد.

وتمت الحملة بالتنسيق بين قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق بمتابعة من العميد أركان حرب مهندس عمرو محمد فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وقاد الحملة خالد السقطي مشرف عام برئاسة المركز وعلي عبد الباسط مدير الاشغالات والكابتن محمد الحديدي والكابتن تامرعبد النور. بشرطة مرافق ميت غمر

ومن جانبه أكد رئيس مدينة ميت غمر على استمرار الحملات وإزالة أي تعديات تعوق حركة السير.
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ميت غمر
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