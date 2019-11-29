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موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو مع فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الزمالك ومازيمبي :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق مازيمبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بداية من دور المجموعات عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.


نتيجة مباراة الزمالك الأخيرة قبل مواجهة مازيمبي :-

وتلقى الفريق الأبيض هزيمة مفاجأة من فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وغاب طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك عن تلك المباراة بسبب الإصابة، ولكنه سافر مع الفريق بشكل طبيعي في رحلة الكونغو.


قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي في دوري الأبطال :-

وأعلن ميتشو مدرب الزمالك عن قائمة فريقه والتي شهدت عودة بعض اللاعبين عن مباراة إنبي السابقة، حيث جاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم.

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.


ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز :-

ويحل فريق الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الاهلي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة ولكن يتفوق المارد الأبيض على الأهلي بمباراة واحدة في الدوري، ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث وبفارق الأهداف فقط عن القلعة البيضاء
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