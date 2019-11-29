مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

كشفت الأجهزة الأمنية، لغز اختفاء طالبة بالمرج، أبلغ والدها بتغيبها عن المنزل، بعد استقلالها سيارة من دون لوحات معدنية في وقت متأخر من اليوم.





وورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج، من مواطن يقطن بدائرة القسم، بتغيب ابنته الطالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



