اسعار اللحوم اليوم الجمعة 29-11-2019 في مصر.. وتراجع الطلب في الأسواق المحلية

اسعار اللحوم اليوم





تراجع الطلب على اللحوم مع بداية صوم عيد الميلاد المجيد مما دعم استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق المحلية، ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز في أسواق القاهرة والجيزة متوسط سعر نحو 110 جنيه تختلف باختلاف المناطق، بينما يختلف السعر جذريًا في المحافظات المختلفة وننشر فيما يلي أسعار اللحوم اليوم في اسواق التجزئة وجاءت على النحو التالي:









اسعار اللحوم في الأسواق اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز في الاسواق مستوى 110 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها، وسجل سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.









اسعار اللحوم المستوردة

استقرت اسعار اللحوم المجمدة والمستوردة ليسجل سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، وسجلت سجل سعر اللحم السوداني 75 جنيه، فيما سجل سعر اللحم الهندي 75 جنيه، بينما سجل الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.









اسعار اللحوم في المحافظات اليوم الجمعة

تباينت اسعار اللحوم في المحافظات لتختلف اسعار اللحوم في محافظتى القاهرة والجيزة ويرجع ذلك الى نسبة المعروض والعرض والطلب في المحافظة ، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، وجاء ذلك السعر ضمن مبادرات شارك فيها عدد كبير من الجزارين للتسهيل على محدودى الدخل.









توقعات اسعار اللحوم في الاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة

أشارت التوقعات الى احتمالية استقرار اسعار اللحوم في الاسواق خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة لانعدام العوامل التى من الممكن ان تسبب ارتفاعها ومن اهمها حلال العرض والطلب وارتفاع تكاليف الانتاج.













اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المصرية



