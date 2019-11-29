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كلير فوي تظهر من جديد بشخصية الملكة إليزابيث في الموسم الثالث من THE CROWN

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عادت النجمة البريطانية كلير فوي للظهور من جديد في شخصية الملكة إليزابيث الثانية، ضمن أحداث الموسم الثالث من مسلسل "زا كراون".

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من المشهد الذي ظهرت به كلير، بطريقة "فلاش باك"، بعد أن انتهى دورها في تجسيد شخصية الملكة البريطانية في الموسمين الماضيين.

ويجسد شخصية الملكة حاليا، النجمة أوليفيا كولمان، حيث تجسدها في المرحلة المتقدمة للعمر ضمن أحداث الموسم الثالث من المسلسل.

يعتبر مسلسل The Crown، المسلسل الدرامي الأول الذي يسرد بالتفصيل مراحل فترة حكم ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية، منذ توليها لمنصبها.

وفي الموسمين الأول والثاني، قدم المسلسل شخصية الملكة إليزابيث في فترة الشاب، وجسدت شخصيتها النجمة البريطانية كلير فوي.

ومع بداية الموسم الثالث، بدأت شخصية الملكة في الظهور في سن متقدمة، لذا قامت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل، بالاستعانة بالنجمة أوليفيا كولمان لتجسد الملكة إليزابيث في مرحلة تقدمها بالعمر.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن الموسم الثالث يضم فريق عمل مختلف بالكامل عن الذي جسد شخصيات الأحداث في الموسمين الأول والثاني.

حيث تجسد النجمة هيلينا بونهام شخصية شقيقة الملكة إليزبيث الثانية، الأميرة مارجرت، ويجسد دور الأمير تشارلز نجل الملكة، الممثل جاسون واتكينز، ويجسد دور رئيس الوزراء البريطانية هارلود ويلسون الممثل إيرين دهويرتي.

وطرح المسلسل في موسمه الثنائي لعملاء نتفلكس بداية من يوم 17 نوفمبر الماضي للمشاهدة على منصتها الإلكترونية.
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