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جيف جولدبلوم يكشف عن تفاصيل دوره بالجزء القادم من فيلم Jurassic World 3

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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خلال حلوله كضيف على برنامج Good Morning America، تحدث النجم الكبير جيف جولدبلوم عن عودته من جديد لعالم أفلام Jurassic World الشهير.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جيف ذكر أن شخصيته الشهيرة التي جسدها في الأجزاء الأصلية من السلسلة، ستعود ولكن بطباع أكثر لطفا، أمام النجم كريس برات والنجمة بريس دالاس.

كما أكد النجم العالمي جيف جولدبلوم، على بدء تصوير الجزء الجديد من " Jurassic World "، في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، أنه من المقرر أن المخرج كولين تريفورو هو من سيكتب ويخرج الجزء الجديد من Jurassic World، والذي يرى أن الثلاثية الجديدة من Jurassic World تعتبر استمرار للفيلم الأصلي "جراسيك بارك". 

ونقلت الصحيفة تصريح سابق للمخرج الفيلم، حيث قال المخرج كولين تريفرور، لمجلة "امباير" أنه أخذ الكثير من الوقت ليرجع شخصية إيلي ومالكلوم وو جرانت للجزء الجديد من جراسيك ورلد وهذه الشخصيات هي التي كانت في السلسلة القديمة "جراسيك بارك" لذا سماها المخرج كولين تريفرور "جراسيك بارك " اللجزء السادس.

وأشار المخرج كويلن تريفرور وصناع الفيلم فكرو كثيرا في كيفية تغير الشخصيات منذ ظهورهم في الجزء الأخير من جراسيك بارك في ٢٠٠١، وقال المخرج إن معظم أحداث الفيلم ستتحدث عن هؤلاء الشخصيات القديمة وما يفعلونه في العالم الجديد وكيف يشعرون أنهم جزء من تاريخه.
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