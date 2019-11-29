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مفاجأة.. نجم ريال مدريد يغيب عن تدريبات الفريق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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تغيب واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الخميس 27 نوفمبر بسبب الإصابة التي يعاني منها.


فاران يغيب عن تدريبات ريال مدريد

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني قد تغيب عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم.


سبب غياب فاران عن تدريبات ريال مدريد اليوم

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران قد غاب عن تدريبات نادي ريال مدريد اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.


احتمالية غياب فاران عن مواجهة ريال مدريد القادمة

وكشفت الصحيفة أن الجهاز الفني يفكر في إراحة فاران من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد نادي ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني الممتاز خوفا من تفاقم الإصابة.


فاران ينضم إلى مستشفى ريال مدريد

ويعتبر فاران هو اللاعب السادس الذي يتعرض إلى إصابة في ريال مدريد بعد كل من ناتشو فرنانديز، لوكا فاسكيز، خاميس رودريجيز، إدين هازارد وفينيسيوس جونيور.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس يوم السبت القادم 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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