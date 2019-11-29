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جونيور فيربو يخطف الأنظار في لقاء برشلونة وبوروسيا دورتموند

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
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جونيور فيربو
جونيور فيربو
علاء خليف
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شهدت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، تألق اللاعب جونيور فيربو الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، وساعد فريقه لتحقيق الفوز على بطل ألمانيا.


جونيور فيربو يخطف الأنظار في لقاء بوروسيا دورتموند:

خاض جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة صاحب الـ 23 عامًا أول مباراة كاملة له في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني أمس ضد فريق بوروسيا دورتموند، وقدم اللاعب الشاب مستوي مميز رفقة البرسا، ونجح في إيقاف خطورة المهاجم المغربي أشرف حكيمي نجم دورتموند بشكل كبير.


فيربو البديل المثالي لـ "ألبا وسيميدو":

اثبت الظهير الشاب جونيور فيربو أنه البديل المثالي للنجم الإسباني جوردي ألبا لاعب برشلونة والذي يغيب عن صفوف الفريق الكتالوني في الوقت الحالي للإصابة، كما أنه وجه رسالة إطمئنان للمدرب ارنستو فالفيردي بخصوص الجبهة اليسري والتي كانت تمثل له إزعاج شديد بعد غياب نيلسون سيميدو ايضًا والذي كان يعتمد عليه بشكل كبير لتعويض غياب ألبا.


أرقام جونيور فيربو مع برشلونة هذا الموسم:

انتقل جونيور فيربو إلي نادي برشلونة قادمًا من نادي ريال بيتيس خلال سوق الانتقالات الصيفية عام 2019.


ولعب "فيربو" 7 مباريات مع برشلونة في الموسم الحالي (6 بالدوري الإسباني – 1 بدوري أبطال أوروبا)، بواقع 504 دقيقة لعب، واستطاع احراز هدف وحيد في الليجا الاسبانية.


برشلونة يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

تغلب فريق برشلونة على نظيره بوروسيا دورتموند 3-1 في مباراة الجولة الخامسة ورفع رصيده لـ 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، وحسم تأهله رسميًا للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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