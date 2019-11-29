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سالزبورج النمساوي يصدم كبار أوروبا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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وجه نادي ريد بول سالزبورج النمساوي صدمة قوية لعمالقة قارة أوروبا، الذين يرغبون في الحصول على خدمات مهاجم الفريق الشاب النرويجي إيرلينج هالاند والذي يقدم عروضًا قوية رفقة الفريق خلال الفترة الحالية سواء في الدوري النمساوي أو دوري أبطال أوروبا.


سالزبورج النمساوي يصدم أندية أوروبا:

وكشف كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي ريد بول سالزبورج عن مفاجأة مدوية بخصوص لاعب الفريق الشابق "هالاند"، حيث أكد أن المهاجم النرويجي لا يمتلك أي شروط جزائية في عقده مع النادي، ولا يمكنه فسخ عقده والرحيل إلا بعد موافقة إدارة النادي النمساوي.


وأكد "فرويند" في تصريحات صحفية أن نادي سالزبورج لا يضع شروط جزائية في عقود لاعبيه حتي لا يعطي الفرصة للأندية للحصول على خدمات لاعبي الفريق بسهولة، وبهذا ينفي مدير سالزبورج الأنباء المنتشرة حول وجود شرط جزائي في عقد "هالاند" بقيمة 30 مليون يورو.


عمالقة أوروبا يتنافسون لضم موهبة سالزبورج:

ويحظي المهاجم الشاب إيرلينج هالاند بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية التي تسعي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، وأبرز تلك الأندية قطبي الكرة الإسباني برشلونة وريال مدريد.


كما ترغب أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ايضا التعاقد مع اللاعب الشاب.


أرقام "هالاند" مع سالزبورج بالموسم الحالي:

لعب إيرلينج هالاند 19 مباراة مع فريق سالزبورج بالموسم الحالي، بواقع 1279 دقيقة لعب، واستطاع تسجيل 27 هدفًا، كما صنع 7 أهداف.


وشارك في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 8 أهداف وصنع هدف وحيد.
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الكلمات المفتاحية

سالزبورج النمساوي انتقالات يناير

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