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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 29-11-2018.. وتوقعات جديدة لسعر الدواجن

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
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أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارها في السوق المحلى الجملة والتجزئة، بعد التراجع الكبير التى شهدته أسعار الدواجن في مصر الكبير خلال شهر اكتوبر الماضي حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الى نحو 18 جنيها للمستهلك، لتعاود الاسعار التعافي مرة أخرى منذ بداية تعاملات شهر نوفمبر، مع توقعات بعودة الارتفاع بنهاية الشهر المقبل مع انتهاء صوم الميلاد المجيد واحتفالات الكريسماس ورأس السنة، وتنشر بوابة الفجر من خلال التقرير التالى أخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء اليوم وجاءت على النحو التالي:


اسعار الفراخ البيضاء اليوم في الاسواق 
استقرت اسعار بورصة الدواجن في الاسواق المحلية اليوم حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها، فيما سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه، أما عن أسعار فسجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه.


أسعار الكتاكيت وكرتونة البيض اليوم في مصر

استقر سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه، هذا وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، بينما بلغ سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.

 اسعار بورصة الدواجن في الاسواق المصرية اليوم 

تواصل اسعار بورصة الدواجن استقرار خلال تعاملات الفترة الحالية والسبب في ذلك هو استقرار حالة العرض والطلب على السلعة في الاسواق في ظل كثرة المعروض من السلة واستقرار تكاليف الانتاج، كل هذه العوامل تساعد على استقرار اسعار السلع في الاسواق، في ظل توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة بسبب اقبال موسم الشتاء وارتفاع تكاليف الانتاج بالنسبة للمربين وبالتالى ارتفاعها على المستهلك النهائي.
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