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على خطى "سبايسي جيرلز".. لم شمل فريق Pussycat Dolls

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن نجمات فريق Pussycat Dolls البريطاني النسائي، عن لم شمل فريقهن بعد أن تفرقن منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك على غرار فريق سبايسي جيرلز الشهير.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن عضوات الفريق يخططن للقيام بجولة غنائية بداية من عام 2020 المقبل، سيبدأنها بحفل غنائي يظهرت به كانطلاقة لهن، عبر ظهورهن في حلقة من برنامج اكتشاف المواهب البريطاني إكس فاكتور.

ويضم فريق Pussycat Dolls كل من النجمة نيكول شوارزنجر والنجمة آشلي روبرتس وكيمبرلي وات وكارميت باشار وجيسكا سوتا.

وقبل فريق "بوسيكات دولز"، قدمت النجمة الكبيرة أديل الدعم لرفيق غنائي آخر من بريطانيا، قرر عضواته العودة للغناء من جديد.

وسبق أن نشرت النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار أديل، صورة لها مع عضوات فرقة سبايسي جيرلز البريطانية، التي عادت للغناء من جديد.

وكانت الصورة التي نشرتها أديل على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، خلال حفل الفرقة باستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان قد أعلن عضوات فرق سبايسي جيرلز عن عودتهن للغناء بعد غياب 20 عاما، في غياب نجمتهم فيكتوريا بيكهام التي تمسكت بتقاعدها عن الغناء.

وسبق أن نشرت أديل صورة من طفولتها كشفت من خلالها ان فرقة سبايسي جيرلز كانت مثلها الأعلى وسببها الرئيسي في حب الغناء.

ورغم ذلك، كانت قد كشفت المغنية البريطانية "ميل سي" عضوة فريق "سبايسي جيرلز" النسائي الشهير، أن عضوات الفريق رفضن عرضا للغناء برفق النجمة أديل.

وسبق أن اعترفت أديل أنها من عشاق فرقة سبايسي جيرلز، وأنها تأثرت بأغانيهم الشهيرة التي قدمت في فترة التسعينيات، وكانت سببا في حبها للغناء والموسيقى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن عضوة الفريق "ميل سي" قالت أن عضوات الفريق رفضن عرض أديل بالغناء بجانبها على خشبة المسرح، خوفا من تفوق الحضور الطاغي لأديل عليهم أمام الجمهور.

بالإضافة لقوة صوت أديل التي تثير مخاوف أي مغني آخر يحاول الغناء معها لتميزها في الأداء الغنائي الحي.
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