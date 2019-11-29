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صدام بين الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على السبب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يبدو أن الأيام المقبلة، ستشهد صراعًا بين الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي، بسبب استبدال اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويدرس مسؤولو الجبلاية تعديل نظام الاستبدال وزيادة العدد عن خمسة لاعبين، وهو ما يرفضه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص.


وطالبت بعض الأندية، بضرورة تعديل نظام الاستبدال وزيادة العدد عن خمسة لاعبين، خاصةً الأندية التي أكملت قائمتها واستنفذت عدد مرات الاستبدال قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويعتبر نادي بيراميدز سبورت هو النادي الأكثر تضررًا من عدم زيادة قائمة الاستبدال، حيث لا يحق له التعاقد مع لاعبين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في حين أن نادي الزمالك يمتلك حق استبدال لاعب واحد، فيما يملك الأهلي حقي استبدال لاعبين بالميركاتو الشتوي.


وأبدى النادي الأهلي، رفضه التام بتعديل قوائم الاستبدال أو زيادة عددها عن ما هو معلوم للأندية منذ بداية الموسم، حتى لا تضرر المسابقة في ظل عدم وجود تكافؤ للفرص.


من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل حينما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد خاض مرانه خلال اليومين الماضيين على استاد الجامعة التونسية الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة بنصف ساعة، قبل أن يختتم مرانه مساء اليوم على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي"الكاف".


يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.


ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

الاهلي اتحاد الكرة

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