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وفاة الهولندي بيم فيربيك المدير الفني السابق للمنتخب العماني السابق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:26 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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توفى الهولندي بيم فيربيك المدير الفني السابق للمنتخب العماني والمنتخب المغربي الأوليمبي السابق، اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.


وجاءت وفاة بين فيربيك، عن عمر يناهز 63 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، والذي كان يعاني منه حينما كان مدربًا للمنتخب العماني وتوج معهم بلقب خليجي 23 عام 2017.


وكتب نادى سبارتا روتردام الهولندى، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "تلقى سبارتا روتردام رسالة حزينة مفادها أن بيم فيربيك توفى عن عمر يناهز 63 عامًا".


وتولى فيربيك تدريب عدد كبير من المنتخبات، لاسيما فى قارة آسيا، أهمها أستراليا، وكوريا الجنوبية، والإمارات، وألمانيا والمغرب.


ويُعد أبرز محطات فيربيك التدريبية، حينما أشرف على تدريب المنتخب العماني وقاده لتحقيق بطولة كأس الخليج العربي رقم 23، والتي أقيمت في الكويت عام 2017، قبل أن يتقدم باستقالته مطلع العام الجاري لأسباب صحية.
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بيم فيربيك الإمارات

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