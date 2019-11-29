ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ألافيس بالدوري الاسباني

تلقي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني ضربة موجعة بعد اصابة المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران لاعب النادي الملكي و غيابه عن تدريبات اليوم الخميس استعدادا لمواجهة ديبورتيفو الافيس المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.







وقالت صحيفة ماركا الاسبانية أن لاعبي فريق ريال مدريد عادوا لتدريباتهم الجماعية استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني عدا اللاعب الدولي الفرنسي رفائيل فاران الذي قد تغيب عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لإصابة بسيطة في مباراة ريال مدريد السابقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة المقربة من نادي ريال مدريد أن الجهاز الفني للنادي الملكي يفكر في إراحت فاران بمباراة ديبورتيفو ألافيس حتى لا تتفاقم الإصابة، رغم اعتماد زين الدين زيدان عليه أساسيًا في أغلب مباريات الموسم الحالي.





ومن المقرر تقام مباراة ريال مدريد و نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة و الثالثة عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات على ملعب منديزوروتوزا الدولي بمدينة ألافيس الاسبانية.