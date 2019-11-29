جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019.. مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بث مباشر

من المقرر أن تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 29 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراتي النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويقدم لكم “الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى"

شبيبة القبائل الجزائري x فيتا كلوب الكونجولي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.





النجم الساحلي التونسي x الأهلي المصري، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.





الهلال السوداني x بلاتنيوم الغيني، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"

المقاولون العرب x الجونة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ15"

سيلتا فيجو x بلد الوليد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ13"

شالكه x يونيون برلين، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ15"

مارسيليا x بريست، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثانية"

الإمارات x العراق، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.





اليمن x قطر، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.