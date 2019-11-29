نجم ريال مدريد يتفوق على ميسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد أثبت صحة قرار إدارة الملكي بتجديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد جددت الصيف الماض ي بعد التشاور مع زين الدين زيدان المدير الفني عقد النجم الأورجواياني فيدي فالفيردي لينتهي في صيف 2025 مع تحصينه بشرط جزائي ضخم يبلغ 750 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي نجح مؤخرًا في انتزاع مركز أساسي في تشكيل الملكي وأنسى النادي ولو مؤقتًا فشل صفقة ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي لفالفيردي يفوق نظيره في عقد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والذي يبلغ 700 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأوروجواياني يحظى بثقة جماهير سانتياجو برنابيو بعد أن أصبح مؤخرًا أساسيًا على حساب الكرواتي لوكا مودريتش.



وألمحت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي إلى ان النجم الأوروجوياني الشاب فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد قد تحول من طائر صغير الى صقر ضد غرناطة، بعد أن شارك لاعب خط الوسط الشاب بإثنين من أهداف مدريد الأربعة وكان المحرك الذي قاد ريال مدريد ضد غرناطة يوم السبت.



وأضافت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن لقب فالفيردي هو "البجاريتو" ، الطائر الصغير لكن يوم أمس أصبح هذا الطائر الصغير كالصقر في فوز مدريد 4-2 على غرناطة. بعد اداءه المميز امتدح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عاماً وصرح المدرب الفرنسي "لقد قال فالفيردي أنا هنا، الفتى يريد أن يظهر جودته."