Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلطات السودانية تعلن حل حزب عمر البشير

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
Advertisements
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
Advertisements
أعلنت السلطات السودانية، حل حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في خطوة طالب بها الكثير من السودانيين.

وكشفت "سكاي نيوز عربية"، أن القرار تم اتخاذه في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين، حيث أجاز الاجتماع  مشروعات القوانين المقدمة من وزير العدل وأهمها إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل في عهد النظام السابق إلى جانب إجازة رؤية برنامج الحكومة الانتقالية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن هذا القرار ليس انتقاما، ولكن حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته، مشددًا على أنهم أجازوا القانون في اجتماع مشترك لكي يأخذ مشروعيته الكاملة.

ولفت "حمدوك" إلى أن القرار يأتي "إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقداما وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب المؤتمر حزب البشير السودان

أخبار تهمك

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 6 ساعات

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 9 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 8 ساعات

بالأرقام.. حجم الثروة التي تركها هيثم أحمد زكي بعد وفاته

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

باحث في الشئون السودانية: ترشح البشير لانتخابات 2020 سيؤجج الصراع داخل حزبه

باحث في الشئون السودانية: ترشح البشير لانتخابات 2020 سيؤجج الصراع داخل حزبه

"مواكب العدالة" الاحتجاجية تجوب الخرطوم

عاجل.. مصادر لـ"العربية" تؤكد تنحي الرئيس السوداني عمر البشير

"سكاي نيوز": تجمع المهنيين السودانيين يطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية

زعيم المعارضة السودانية: إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ينضمان للتوسط في حل الأزمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

06:08 م

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status