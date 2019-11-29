قصة الصعود الصاروخي للمنتج الهارب ياسر سليم في عالم "الميديا" حتى لحظة القبض عليه

بعد تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على المنتج ياسر سليم الهارب من تنفيذ أحكام عليه بالحبس فى قضية شيكات بدون رصيد، يرصد "الفجر الفني" قصة صعوده فى عالم "الميديا" حتى لحظة القبض عليه..





- بدأ مشواره فى عالم "الميديا" كمنتج، وامتلك شركة دعاية وإعلان تحمل اسم " black and white"، بيراميدز ميديا.





- كما امتلك ياسر سليم، موقعًا إخباريًا، بعد فترة من وفاة رئيس تحريره.





- توسع أكثر فى المجال، وقام بإنتاج برنامج "أنا مصر" على التليفزيون المصري عام ٢٠١٥ وشارك فيه كثير من الإعلاميين منهم شريف عامر، محمد نشأت، أماني الخياط وإيمان الحصري، ريهام السهلي، معتز عبد الفتاح، رضوي الشربيني، داليا البحيري.





- زاد توسعه فى مجال "الميديا" وامتلك فى يونيو ٢٠١٤، جانباً من أسهم إحدى الجرائد الخاصة الكبرى بعد فوز شركته بالحقوق التسويقية بالشراكة مع "promomedia" المملوكة لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، وأصبح مسؤولا عن الحقوق الحصرية لإعلانات الجريدة المطبوعة والموقع الالكتروني.





- عام ٢٠١٦، أعلنت شراكة بين شركته "black and white"و بين شركة " synergy" فى الإنتاج الدرامي، وأنتجت الشركتان أعمالاً سينمائية مختلفة منها " أزمة نسب، بلبل وحرمه، الطبال، ٧ أرواح، إعصار سونالي" كما أنتجت من الأعمال الدرامية " مأمون وشركاءه، أبو البنات، القيصر، شهادة ميلاد، كفر دلهاب، عفاريت عدلي علام" ومن الألبومات " ألبوم للفنانين ' محمد عباس، مي حافظ، هاني حسن الأسمر، دينا عادل، مروة ناجي، أيمن الجندي، نور سليم".





- ألقت الشرطة عليه في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بسبب تورطه في قضايا شيكات لدون رصيد لصالح المتحدة للخدمات الإعلامية.











