موعد مباراة آرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، صوب ملعب "كارو رود"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ونظيره نوريتش سيتي، ضمن إط

ار مباراة الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لذلك نعرض لكم موعد مباراة أرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي، بعدما سقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، مساء أمس الخميس.