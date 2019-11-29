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موعد مباراة آرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:18 ص
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ارسنال
ارسنال
حسن شحاتة
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، صوب ملعب "كارو رود"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ونظيره نوريتش سيتي، ضمن إطار مباراة الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لذلك نعرض لكم موعد مباراة أرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي، بعدما سقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، مساء أمس الخميس.


موعد مباراة أرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي

تنطلق مباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، في تمام الرابعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءا بتوقيت تونس، والثانية مساءا بتوقيت جرينتش، ضمن إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".


القنوات الناقلة لمباراة آرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي

وبعد عرض موعد مباراة أرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي، نقدم لكم القنوات الناقلة، حيث تنقل مباراة أرسنال ضد نوريتش حصرياً عبر قناة بي إن سبورت hd2، الناقل الحصري للبطولة، وقنوات Digi Sport 2 HD Hungary، Canal + Sport France HD، RMC Sport 1.


أرسنال يسعى لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد

ويسعى نادي أرسنال لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد تحت قيادة مديره الفني أوناي إيمري، خاصة بعدما تعرض للخساراة أمام نظيره فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يتطلع الجانرز لمواصلة مطاردة متصدري جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بقيادة ثلاثي الهجوم للجانرز الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، والكسندر لاكازيت، والإيفواري نيكولاس بيبي.


بينما يتطلع لاعبي نوريتش سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره أرسنال، مستغلا عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة.


ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الرابعة عشر

1- ليفربول 37 نقطة.
2- ليستر سيتي 29 نقطة.
3- مانشستر سيتي 28 نقطة.
4- تشيلسي 26 نقطة.
5- وولفرهامبتون 19 نقطة.
6- شيفيلد يونايتد 18 نقطة.
7- بيرنلي 18 نقطة.
8- أرسنال 18 نقطة.
9- مانشستر يونايتد 17 نقطة.
10- توتنهام 17 نقطة.
11- بورنموث 16 نقطة.
12- برايتون 15 نقطة.
13- كريستال بالاس 15 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة.
15- أستون فيلا 14 نقطة.
16- إيفرتون 14 نقطة.
17- وست هام يونايتد 13 نقطة.
18- نوريتش سيتي 10 نقاط.
19- ساوثهامبتون 9 نقاط.
20- واتفورد 8 نقاط.
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