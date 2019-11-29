مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي ضد الأهلي

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تفتتح مساء اليوم الجمعة الموافق 29-11-2019 منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويأتي أبرزها مواجهات النجم الساحلي ضد ال أهلي، والهلال ضد بلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نعرض لكم مواعيد اللقاءات والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها فور إنطلاقها.







ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة لها في التقرير التالي، ويأتي على رأسها مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي.





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى"

شبيبة القبائل الجزائري ضد فيتا كلوب الكونجولي، حيث يقص الفريق الجزائري مباريات اليوم في البطولة الأفريقية للموسم الجديد، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءا بتوقيت تونس، والرابعة مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT، بتعليق المعلق الجزائري المميز حفيظ الدراجي.





النجم الساحلي التونسي ضد الأهلي المصري، حيث تعد أحد أقوى المباريات في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، في مباراة نارية منتظرة من كافة عشاق الكرة العربية بشكل عام والكرة التونسية والمصرية بشكل خاص، وذلك عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره النجم على ملعب "رادس".





وتنطلق المباراة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس، والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT، بتعليق المميز محمد بركات.