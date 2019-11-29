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نجم باريس سان جيرمان يعتذر لهازارد بسبب الإصابة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:08 ص
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هازارد
هازارد
حسام مجدي
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قدم نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اعتذاره إلى البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني بسبب الإصابة التي تعرض لها.


إصابة هازارد خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وكان هازارد قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مواجهة نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تدخل قوي من توماس مونييه ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج بديلا بمساعدة الجهاز الطبي للنادي.


تعليق مونبية على إصابة هازارد

وقال مونبيه في تصريحات صحفية عن إصابة هازارد:"أشعر بحزن شديد جداً بسبب إصابة هازارد وقد حاولت التواصل معه بعد اللقاء ولكني لم أستطع".

وتابع: " رأيت بعض اللاعبين في ريال مدريد يؤكدون قوة إصابة هازارد ولكني أتمنى بالطبع عدم خطورتها، لأن إيدين آخر لاعب يمكنني تعمد إصابته".


مدة غياب هازارد عن الملاعب

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها هازارد بشأن إصابته أنه يعاني من إصابة قوية في الكاحل ولن يتمكن من العودة إلى الملاعب قبل 10 أيام على الأقل.


نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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