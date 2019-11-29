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قرار نهائي من ميتشو بشأن طارق حامد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:56 ص
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طارق حامد
طارق حامد
محمد الصو
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قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاستعانة بخدمات لاعبه العائد من الإصابة و خلال مباراة مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ويدرس ميتشو، الاعتماد على خدمات طارق حامد لاعب الفريق، في وسط ملعب الفريق، أمام مازيمبي، رغم مشاكله مع النادي، بسبب رغبته في تعديل عقده والحصول على مستحقاته.


وكان طارق حامد غاب عن مواجهة فريقه الماضية ضد إنبي، بسبب الإصابة والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري المصري الممتاز.


وواصل طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية المقامة حاليا في الكونغو.


ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي، عصر السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ويلعب الزمالك بالمجموعة الأولى، والتي تضم بجواره كل من "زيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، بريميو دي أوجستو الأنجولي".
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ميتشو طارق حامد الزمالك ضد مازيمبي الزمالك الدوري المصري

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