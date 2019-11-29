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مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري.. استحداث 3 مناصب ودمج وزارات (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:26 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
جرجس ميلاد
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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ملامح التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدا أنه من المحتمل الإعلان عنه يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

وقال "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار " على قناة" صدى البلد"، إن الأسماء التي تردد خروجها وتغييرها في التعديل الوزاري على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، مشيرا إلى أن بعض الترشيحات التي تضمنها التشكيل الأولي تم الإعتراض عليها وهناك بعض المرشحين اعتذروا.

وأضاف: "من المحتمل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد عقب جلسة مجلس النواب 8 ديسمبر المقبل، وهناك احتمالية استحداث 3 مناصب نواب لرئيس الوزراء، الأول للشؤون الأمنية والعسكرية وآخر للشؤون الاقتصادية والأخير لشؤون الخدمات".

وأكد "بكري" أن هناك اتجاه لضم عدد من الوزارات مثل التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار وقطاع الأعمال العام، والآثار والسياحة، مشيرا إلى أن قضية إنشاء وزارة دولة للإعلام مطروحة بجدية والدستور المصري لا يمنع إنشاء وزارة دولة للإعلام، وحال إقرارها ستكون المنسق بين الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثية.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب كون سبب تاجيل التعديل الوزاري

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