خطوبة على أنغام "رسمك في خيالي".. وتلبية طلب شقيقه طارق ورسالة للأجيال.. أبرز أحداث حفل "محمد حماقي" (صور)





تألق النجم محمد حماقي، في حفله مساء أمس الخميس بكايرو فيستفال مول وقدم باقة من من أجمل أغانيه وألبوماته التي حققت نجاحًا كبيرًا في مشواره الفني، وخاصة أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده".





وتم إقامة بالتزامن مع احتفال كايرو فستيفال سيتي مول بعامه السادس في مصر، ونجاحه في أن يصبح الوجهة الأولى للتسوق والترفيه العائلي لسكان القاهرة.





وحضر "حماقي" برفقة مدير أعماله حمدي بدر، وصعد على خشبة المسرح وقام بتقديم "نفسي أبقى جنبه" وسط تصفيق حاد من الحضور، وتألق الحفل وتميز بالعديد من اللقطات والمفاجأة يرصد "الفجر الفني" ابرزها:





وقدم "حماقي" أغاني "أجمل يوم"، و"يزلزل"، و"قدام الناس"، و"جرى أيه"، و"أحلى حاجة فيكي" التي قدمها منذ 14 عاما.





1- خطوبة رومانسية على أنغام "رسمك في خيالي"

وشهدت أغنية "رسمك في خيالي" التي قدمها للمرة الأولى على البيانو، صعود شاب يدعى "عمار" بصحبة فتاة على خشبة المسرح، وقام بخطبتها خلال الأغنية أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة لـ"حماقي" الذي حرص علي تهنئتهما، وقال له الشاب إنه لم يجد أفضل من هذه المناسبة والأغنية لتقديم خاتم الخطوبة لها.





2- "وافتكرت" مفاجأة مع تامر علي

صعد على خشبة المسرح الملحن تامر علي، الذي تعاون مع "حماقي" في أغاني حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منها "أول ليلة" و"افتكرت" و"مابلاش"، وقدماها معا على الجيتار.





3- تلبية طلب شقيقه

قام النجم محمد حماقي بتلبية طلب شقيقه طارق حماقي وقام بتقديم اغنية "عمره ما يغيب" وأكد أنه قام بغنائها بناء علي طلبه.





4- اهتمامه بالشباب والجيل الجديد

قام محمد حماقي بتقديم "أم الدنيا" لتحية المنتخب المصري واختتم بأغنية "قادرين نعلمها" التي أهدها لكل الطاقات التي تساهم في بناء مصر.





وقام "حماقي" بتقديم عدد آخر من الاغاني منهم "ليه بيلموني"، و"من قلبي بغني"، و"من البداية"، و"قادرين نعلمها"، و"واحدة واحدة"وحرص "حماقي" على شكر القائمين على الحفل وصديقه مصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري.





ويعد هذا الحفل واحدا من أضخم الحفلات الغنائية التي أقامها كايرو فستيفال سيتي مول على مدار الستة أشهر الماضية، ليقدم النجم محمد حماقي الذي قدم لجماهيره الكبيرة أداءًا فنيًا رائعًا وتجربة لا مثيل لها في أول حضور له على المسرح بالقاهرة الجديدة.





وحرصت إدارة المول على تقديم الحفل بشكل مميز ومختلف عن الخمس سنوات الماضية، حيث تم تجهيز المسرح على أكمل وجه وتزويده بأعلى وأحدث التجهيزات العالمية لأنظمة الصوت والاضاءة وبالاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال.





وأعربت هبة عبد الله، مديرة التسويق بكايرو فستيفال سيتي مول، عن سعادتها بتحقيق الحفل نجاحا مبهرا، مرجعة هذا النجاح إلى شعبية المول وحجمه الكبير الذي يمكنه من استيعاب أعداد ضخمة من الزائرين والجماهير، إضافة إلى موقعه المميز الذي يجعله سهل الوصول إليه من أي مكان. وأكدت أن في عامه السادس، يحرص المول على مشاركة عشرات الآلاف من المتسوقين أمتع الأوقات الترفيهية ومنحهم تجارب فريدة من نوعها.





وأضافت أن المول يحرص على الحفاظ على مكانته كمركزًا للترفيه بالنسبة للعائلات والأفراد، فأقام كايرو فستيفال سيتي مول 8 حملات تسويقية و18 فعالية ونشاطًا شهريًا خلال عام 2019، فضلًا عن الفعاليات التي أقيمت على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ونعتزم إقامة المزيد من الأنشطة الترفيهية، والتعليمية، والخيرية المختلفة التي تؤثر بشكل إيجابي على الزائرين والمتسوقين وجوانب حياتهم المتنوعة خلال الأعوام المقبلة.



