رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

وقالت "عبد الحميد" خلال لقائها على الهواء ببرنامج "مع الغيطي"، على قناة " الحدث اليوم"، إن "رمضان" ممثل رائع ومجتهد، وعلى خلق، مؤكدة انه خرج من دائرة محاولة تقليد الفنان الراحل أحمد زكي.





وتابعت: "نفسي أقوله حاجة لأنه يهمني، أنا عايزاه يغير الشخصية اللي بيقدمها بنفس الآداء وبنفس الشكل والمظهر الخارجي، لازم الممثل يحاول يقدم شخصيات مختلفة".





وأشارت إلى أن المهرجانات كلامها أصبح سيئا وبلا هدف، مطالبة النقابة بالسيطرة ومراجعة الكلمات التي يتم غنائها في المهرجانات.





وكانت "عبد الحميد" دخلت في نوبة بكاء بسبب حديثها عن الفنان القدير الراحل أحمد زكي، ونجله الراحل هيثم، مؤكدة أن حياتهما كانت مأساوية.



وجهت الفنانة فردوس عبد الحميد، رسالة للممثل محمد رمضان، مشيرة إلى أنها عملت معه في مسلسل "الأسطورة، وترفض دخوله في مجال غناء "المهرجانات".