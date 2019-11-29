Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
جرجس ميلاد
Advertisements
وجهت الفنانة فردوس عبد الحميد، رسالة للممثل محمد رمضان، مشيرة إلى أنها عملت معه في مسلسل "الأسطورة، وترفض دخوله في مجال غناء "المهرجانات".

وقالت "عبد الحميد" خلال لقائها على الهواء ببرنامج "مع الغيطي"، على قناة " الحدث اليوم"، إن "رمضان" ممثل رائع ومجتهد، وعلى خلق، مؤكدة انه خرج من دائرة محاولة تقليد الفنان الراحل أحمد زكي.

وتابعت: "نفسي أقوله حاجة لأنه يهمني، أنا عايزاه يغير الشخصية اللي بيقدمها بنفس الآداء وبنفس الشكل والمظهر الخارجي، لازم الممثل يحاول يقدم شخصيات مختلفة".

وأشارت إلى أن المهرجانات كلامها أصبح سيئا وبلا هدف، مطالبة النقابة بالسيطرة ومراجعة الكلمات التي يتم غنائها في المهرجانات.

وكانت "عبد الحميد" دخلت في نوبة بكاء بسبب حديثها عن الفنان القدير الراحل أحمد زكي، ونجله الراحل هيثم، مؤكدة أن حياتهما كانت مأساوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم أحمد زكي محمد رمضان فردوس عبد الحميد أغاني المهرجانات أحمد زكي

أخبار تهمك

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ ساعة و نصف

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 8 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 7 ساعات

بدءًا من الأحد المقبل.. التموين تعلن تخفيض أسعار سلع غذائية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

أربعة لاعبين في عقل زيدان لتعويض هازارد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صدام بين الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على السبب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

جونيور فيربو يخطف الأنظار في لقاء برشلونة وبوروسيا دورتموند

منذ ساعتين

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فردوس عبد الحميد: محمد رمضان "نمبر وان"

تغريدات النجوم.. ذكرى وفاة ميرنا المهندس والدفاع عن محمد رمضان وتهاني ألبوم تامر حسني

أبرزها دور أشرف زكي ونورا.. 10 لقطات من عزاء هيثم أحمد زكي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status