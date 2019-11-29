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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:19 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة نادي المقاولون العرب ضد نظيره نادي الجونة اليوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.


موعد مباراة المقاولون والجونة في الدوري المصري

وتلعب مباراة نادي المقاولون ضد نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على المقاولون العرب.


موعد استكمال مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

ولا تعتبر مباراة نادي المقاولون ضد نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز هي أخر مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري ولكن لازال يتبقى مباريات أخرى.


وتبقى بذلك مباراة واحده بين نادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري ستلعب يوم السبت 30 نوفمبرالقادم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في البطولة بالتساوي مع نادي بيراميدز أقرب منافسيه و صاحب المركز الثاني.


ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة المقاولون العرب والجونة اليوم كالآتي:


1- الأهلي 12 نقطة

2- بيراميدز 12 نقطة

3- المقاولون العرب 10 نقاط

4- الزمالك 10 نقاط

5- حرس الحدود 9 نقاط

6- المصري 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- مصر المقاصة 7 نقاط

9- سموحة 6 نقاط

10- طنطا 6 نقاط

11- الإسماعيلي 6 نقاط

12- الإنتاج الحربي 6 نقاط

13- نادي مصر 6 نقاط

14- أسوان 5 نقاط

15- الجونة 4 نقاط

16- انبي 4 نقاط

17- طلائع الجيش 3 نقاط

18- وادي دجلة 3 نقاط
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