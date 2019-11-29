Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطر الإقالة يقترب أكثر من سولشاير

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:07 ص
Advertisements
سولشاير
سولشاير
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي استانا أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.


خطر الإقالة يقترب أكثر من سولشاير

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد أصبح قريب جدا من الإقالة من مهمة تدريب الفريق.


كما أكدت التقارير أنه قد نسمع خبر إقالة سولشاير من تدريب نادي مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة بسبب سوء أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.


المدربين المرشحين لخلافة سولشاير

ويوجد العديد من المدربين الذين يدرس نادي مانشستر يونايتد التعاقد معهم لتولي مهمة تدريب الفريق عند رحيل سولشاير أبرزهم هم ماسيمليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس السابق وماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق.


موعد مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويواجه نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ألكمار يوم الخميس 12 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.


ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ويستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا يوم السبت القادم 1 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب مانشستر يوناتيد سولشاير الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ حوالي 8 ساعات

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

منذ يوم

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي

سولشاير يؤكد: الدوري الأوروبي بوابتنا لدوري الأبطال

الكشف عن حجم إصابة نجم مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير

شرط وحيد أمام أليجري ليتولى تدريب مانشستر يونايتد

الخسائر تلاحق نادي مانشستر يونايتد بسبب سولشاير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status