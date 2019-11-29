حماقي وتامر علي يتألقان على أنغام "وافتكرت" (صور)
استقبل المطرب محمد حماقي، الملحن تامر علي، وذلك خلال حفله الذي تم اقامته مساء أمس بكايرو فيستفال مول، وقدما سويًا أغنية "وافتكرت" وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.
وأكد "حماقي" أنه سعيد بالتعاون مع تامر منذ بداية مشواره الغنائي، مضيفًا: "تعاونا في أكثر من أغنية أبرزها "ليه لأ" و"افتكرت" و"ما بلاش"، وغنوا سويًا أغنية "وافتكرت" على الجيتار".
وفاز مؤخرا الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب خلال عام 2019، كما فاز ألبومه الأخير"كل يوم من ده" كأفضل ألبوم، وذلك من خلال تصويت الجمهور باستفتاء مجلة "دير جسيت".
وحصل الفنان محمد حماقي، علي جائزة أفضل فنان بجوائز اختيار الأطفال نكلوديون في أبو ظبي، أثناء الحفل الذي أُقيم بشهر سبتمبر الماضي للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد استضافته في كل من لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين.
وتم تكريم "حماقي" كأفضل فنان مصري وعربي وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن، مما يُعتبر إنجاز كبير له لأنه المطرب الوحيد الذي مثل مصر في هذه الإحتفاليه الضخمة، وتُوج بلقب االنجم الغنائي المفضل.