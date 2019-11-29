حماقي وتامر علي يتألقان على أنغام "وافتكرت" (صور)





استقبل المطرب محمد حماقي، الملحن تامر علي، وذلك خلال حفله الذي تم اقامته مساء أمس بكايرو فيستفال مول، وقدما سويًا أغنية "وافتكرت" وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.





وأكد "حماقي" أنه سعيد بالتعاون مع تامر منذ بداية مشواره الغنائي، مضيفًا: "تعاونا في أكثر من أغنية أبرزها "ليه لأ" و"افتكرت" و"ما بلاش"، وغنوا سويًا أغنية "وافتكرت" على الجيتار".



