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بالضغط على "الكبوت".. سقوط عصابة سرقة "بطاريات السيارات" في العجوزة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:07 ص
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات، بأسلوب الضغط على" الكبوت" بمنطقة العجوزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة مفادها، قيام كلًا من: " أحمد.م.ي.ع"، 23 سنة، عاطل، "محمد.أ.ع.ش"، 37 سنة، عاطل، يكونان تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال السرقات المتنوعة ( بطاريات السيارات ) بأسلوب الضغط على غطاء السيارة الأمامى (الكبوت ) متخذات من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب مجموعة من الوقائع بنفس الأسلوب، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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