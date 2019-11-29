لاعب ريال مدريد يقترب من الانتقال لصفوف آرسنال

اقترب اللاعب الدولي الكولومبي خامس روديجيز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف النادي الملكي و الانتقال لصفوف نادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.







وقالت صحيفة ديلي اكسبرس الإنجليزية أن إدارة نادي آرسنال الإنجليزي مستعدة لفعل كل شيء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لاتمام صفقة اللاعب الدولي الكولومبي خامس روديجيز مهاجم النادي الاسباني الذي عانى بدنياً منذ عودته إلى ريال مدريد من فترة إعارة لمدة عامين مع بايرن ميونخ الألماني.





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" نادي آرسنال ينقصه الإبداع في منطقة خط الوسط بعد تراجع مستوى اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل على إثر المشاكل الكبيرة التي دارت بينه وبين المدرب أوناي إيمري منذ بداية الموسم لذا ادارة نادي آرسنال جاهزة للبدء في مفاوضات مع ريال مدريد لضم خاميس رودريجيز بهدف الحصول على لاعب خط الوسط الكولومبي في سوق الانتقالات الشتوية".