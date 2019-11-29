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"الفجر الفني" يرافق حميد الشاعري لحظة احتفال هشام عباس بعيد ميلاده (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:40 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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رافق "الفجر الفني" الفنان حميد الشاعري أثناء مفاجأة هشام عباس بالاحتفال بعيد ميلاده، خلال حفل الكابو في ختام مهرجان "القاهرة للتصميم".

واحتفل فريق عمل جائزة القاهرة للتصميم بعيد ميلاد النجم حميد الشاعري وسط الحضور من نجوم الفن والمصممين والمصنعين المبدعين، بعد تكريم الفائزين منهم بكل فئة من التصميم بالجوائز المتنوعة.

واستضاف الحفل النجم الكوميدي أحمد حلمي كضيف شرف للجائزة، والذي عبر عن اهتمامه بالمواهب الفنية والإبداعية، والدور المحوري لمجالات التصميم الهندسي والصناعات الحرفية في الحياة اليومية على المستوى المحلي، ونشر الثقافة والهوية المصرية الفنية على المستويين الاقليمي والعالمي.

واشاد هشام مهدى مؤسس الجائزة والرئيس التنفيذي لمجموعة مهدي للتصميم، بالنجاح الهائل الذي حققته الدورة الثالثة للجائزة، في تكريم التميز والإبداع في مجال التصميمات الفنية والحرفية.

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