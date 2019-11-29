برشلونة و ريال مدريد يتصارعان علي ضم نجم يوفنتوس

كشفت العديد من التقارير الإيطالية صباح اليوم الخميس أن نادي برشلونة و ريال مدريد الإسباني يتصارعان علي ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صاحب 25 عاما للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.







وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة اليوم الخميس أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يرغبان بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس صاحب ال25 عاما في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة لحاجتهما لخدماته لتطوير خط الهجوم في الفريق.





وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن أعجاب كل من ريال مدريد وبرشلونة بالأدء اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مع ناديه يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم و ما قدمه في بطولة دروي أبطال أوروبا والدوري الايطالي وأصبحا جاهزين للتنافس على التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





يذكر أن اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا قد انضم لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي قادماً من نظيره فريق باليرمو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015 مقابل 40 مليون يورو.