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رفع 118 مخالفة اشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 55 كرسي، ونش، 2 ثلاجة، 10 ترابيزة، 3 شمسية، مدرج خشب، 2 استاند، عربة كارو، 350 لوح، عرق خشب، 15 قلب شيشة، وبلغ الإجمالي 118 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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