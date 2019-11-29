Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لإمارات أمام العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:59 ص
Advertisements
تشكيل الامارات
تشكيل الامارات
أميرة فطيم
Advertisements
يستعد منتخب الإمارات لخوض مباراة نارية أمام منتخب العراق، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوففمبر 2019، على ملعب خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.


يدخل منتخب الإمارات اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا في افتتاحية البطولة أمام منتخب اليمن بثلاثية نظيفة، أحرزها على مبخوت "هاتريك" في الدقائق 21 و38 و55 من عمر اللقاء.


سيفتقد المنتخب الإماراتي لخدمات عمر عبد الرحمن "عموري" لعدم تعافيه من الإصابة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.


وفيما يلي التشكيل المتوقع للإمارات في مواجة العراق:-

سيفتقد المنتخب الإماراتي لخدمات عمر عبد الرحمن "عموري" لعدم تعافيه من الإصابة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.


ومن المتوقع أن يدفع فان مارفيك؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، بخالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه وليد عباس، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، ومحمد برغش، وسيضع علي سالمين، وجاسم يعقوب، وأحمد برمان في قلب الميدان، فيما سيقود خط الهجوم الثلاثي؛ علي صالح، علي مبخوت، خليل إبراهيم.


حراسة المرمى: خالد عيسي

خط الدفاع: وليد عباس - خليفة الحمادي - محمد العطاس - محمد برغش

خط الوسط: علي سالمين - جاسم يعقوب - أحمد برمان

خط الهجوم: علي صالح - علي مبخوت - خليل إبراهيم


وتعتلي الإمارات صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب العراق صاحب المركز الثاني، فيما يأتي منتخبي قطر واليمن في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.
Advertisements

أخبار تهمك

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 6 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 11 ساعة

اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

منذ يوم

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status