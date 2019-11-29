شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)





صدم أحد حضور حفل النجم محمد حماقي، مساء أمس الخميس بكايرو فيستفال الحضور حيث اقتحم المسرح مع حبيبته اثناء غناء "حماقي" أغنية "راسمك في خيالي"، وقام بوضع ركبته علي المسرح في مشهد رومانسي وقدم لها خاتم الخطوبة، وتفاجئ حماقي بعد انتهاء الاغنية وقال له: "انت ازاي عملت كده ايه الجراءة ديه انا نفسي معنديش الجراءة اني اعمل كده"، ليرد عليه الشاب قائلا: "مفيش كنت عايزة أبسطها وافرحها وملقيتش مناسبة اكتر من ديه افرحها فيها".





من ناحية اخري يبدأ الفنان محمد حماقي، في التحضيرات لألبومه الغنائي الجديد، عقب انتهاء برنامج "ذا فويس" الذي يشارك حماقي، به عضو لجنة تحكيم بجانب كل من الفنان راغب علامة، والفنانة أحلام، والفنانة سميرة سعيد.





ويختار حماقي، حاليا عدة أغاني للألبوم، من قبل عدد كبير من الشعراء والملحنين، ليبدأ في مرحلة التسجيل عند الاستقرار على الأغاني.





وقرر حماقي، أن ينتهي من كافة التفاصيل الخاصة بالألبوم، خلال شهر يوليو المقبل، وذلك استعدادا لطرح الألبوم خلال موسم الصيف المقبل.





في سياق آخر يستعد حماقي، لإحياء حفلا غنائيا ضخما في الرياض وذلك الشهر المقبل.





ويقضي حماقي، ليلة رأس السنة مع جمهوره المصري بإحيائه حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق الضخمة بالقاهرة.





و فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب خلال عام 2019، كما فاز ألبومه الأخير"كل يوم من ده" كأفضل ألبوم، وذلك من خلال تصويت الجمهور باستفتاء مجلة "دير جسيت".





وحصل الفنان محمد حماقي، علي جائزة أفضل فنان بجوائز اختيار الأطفال نكلوديون في أبو ظبي، أثناء الحفل الذي أُقيم بشهر سبتمبر الماضي للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد استضافته في كل من لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين.



