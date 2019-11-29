Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

صدم أحد حضور حفل النجم محمد حماقي،  مساء أمس الخميس بكايرو فيستفال الحضور حيث اقتحم المسرح مع حبيبته اثناء غناء "حماقي" أغنية "راسمك في خيالي"، وقام بوضع ركبته علي المسرح في مشهد رومانسي وقدم لها خاتم الخطوبة، وتفاجئ حماقي بعد انتهاء الاغنية وقال له: "انت ازاي عملت كده ايه الجراءة ديه انا نفسي معنديش الجراءة اني اعمل كده"، ليرد عليه الشاب قائلا: "مفيش كنت عايزة أبسطها وافرحها وملقيتش مناسبة اكتر من ديه افرحها فيها".

من ناحية اخري يبدأ الفنان محمد حماقي، في التحضيرات لألبومه الغنائي الجديد، عقب انتهاء برنامج "ذا فويس" الذي يشارك حماقي، به عضو لجنة تحكيم بجانب كل من الفنان راغب علامة، والفنانة أحلام، والفنانة سميرة سعيد.

ويختار حماقي، حاليا عدة أغاني للألبوم، من قبل عدد كبير من الشعراء والملحنين، ليبدأ في مرحلة التسجيل عند الاستقرار على الأغاني.

وقرر حماقي، أن ينتهي من كافة التفاصيل الخاصة بالألبوم، خلال شهر يوليو المقبل، وذلك استعدادا لطرح الألبوم خلال موسم الصيف المقبل.

في سياق آخر يستعد حماقي، لإحياء حفلا غنائيا ضخما في الرياض وذلك الشهر المقبل.

ويقضي حماقي، ليلة رأس السنة مع جمهوره المصري بإحيائه حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق الضخمة بالقاهرة.

و فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب خلال عام 2019، كما فاز ألبومه الأخير"كل يوم من ده" كأفضل ألبوم، وذلك من خلال تصويت الجمهور باستفتاء مجلة "دير جسيت".

وحصل الفنان محمد حماقي، علي جائزة أفضل فنان بجوائز اختيار الأطفال نكلوديون في أبو ظبي، أثناء الحفل الذي أُقيم بشهر سبتمبر الماضي للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد استضافته في كل من لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين.

وتم تكريم "حماقي" كأفضل فنان مصري وعربي وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن، مما يُعتبر إنجاز كبير له لأنه المطرب الوحيد الذي مثل مصر في هذه الإحتفاليه الضخمة، وتُوج بلقب االنجم الغنائي المفضل.
شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)
شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)
شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)
شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مزيكا حماقي حفل

أخبار تهمك

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 10 ساعات

اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

منذ يوم

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 22 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كاظم الساهر يفتتح أولى حفلات مسرح النهضة ضمن مهرجان موازين (فيديو وصور)

محمد حماقي وبوسي يستعدان لحفلهما الغنائي بمهرجان موازين

"حماقي" و"بوسي" يشعلان الليلة الرابعة من مهرجان موازين ويغنيان معًا "أم الدنيا" (صور)

شاب يقتحم المسرح على زاب ثروت اثناء حفله بالساقية (صور)

في أولى حلقات البرنامج.. متسابق سوري بـ The Voice يكشف قصة خيانة حبيبته له

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status