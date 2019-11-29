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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 بث مباشر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:39 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تقام بعض المباريات اليوم الجمعة الموافق 29 11 2019، ويأتي أبرزها مباراتي النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والإمارات ضد العراق في خليجي 24، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى"
شبيبة القبائل الجزائري x فيتا كلوب الكونجولي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

النجم الساحلي التونسي x الأهلي المصري، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

الهلال السوداني x بلاتنيوم الغيني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"
المقاولون العرب x الجونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ15"
سيلتا فيجو x بلد الوليد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ13"
شالكه x يونيون برلين، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ15"
مارسيليا x بريست، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.


مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثانية"
الإمارات x العراق، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

اليمن x قطر، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.
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