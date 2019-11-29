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بعد القبض عليه.. قائمة بأهم المسسلات والبرامج التي أنتجها الهارب ياسر سليم.. أبرزها "الكبير أوي" و"أنا مصر"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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بدأ المنتج الهارب ياسر سليم، الذي ألقت الشركة القبض عليه منذ ساعات العمل بالاعلام عن طريق شراء بعض الاسهم الخاصة بإحدى الصحف الخاصة، كما عمل منتجًا لعديد العديد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى العديد من الألبومات الموسيقية التي قام بإنتاجها للعديد من الفنانين وهم محمد عباس، مي حافظ، هاني حسن الأسمر، دينا عادل، أيمن الجندي، نور سليم، مروة ناجي، عبدة سليم.

امتلك "ياسر سليم" العديد من الشركات الخاصة به منها بيراميدز ميديا، إضافة إلى الشركة التي اشتهر من خلالها "بلاك اند وايت".

يعرض "الفجر الفني" أبرز الأعمال الفنية التي أنتجها..

المسلسلات
"الكبريت الأحمر"
المسلسل الذي تم بثه في 2 أكتوبر بعام 2016 م، ودارت أحداثه بحي شعبي، يعتقد سكانه بالخرافات والخزعبلات، ويؤمنون بالجدل و القدرات الخارقة التي يملكها أحد المشعوذين ويدعى "شمس".


"أزمة نسب"
تم عرضة في 6 يونيو بعام 2016م، وتدور أحداث بمنطقة شعبية، حول فتاة فقيرة تتزوج من شريف ابن أحد الأثرياء وترسم احلامها في الانتقال من حياة البؤس والفقر إلى حياة أخرى مرفهة ولكن تتجه الاحداث لمجرى أخر.

"الكبير قوي"
بث في شهر رمضان بعام 2010م، حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوج من امرأة أمريكية، وأنجب منها ولدين توأمين، أحدهما تربى في الصعيد، والأخر في أمريكا.

"سرايا حمدين"
عُرض بعام 2018م، ودارت أحداثه حول حمدين الذى يرث قصرا عن جده، ويبدأ في استضافة عائلته بالمكان.


"7 أرواح"
تم بثه في 6 يونيو بعام 2016م، وأحداثه تدور حول القبض على أحد كبار رجال الدولة بعد تورطه في قتل امرأة، ويحكم عليه بالإعدام، ثم يتقدم ضابط الشرطة باستقالته، وتأتي له مكالمة هاتفية تغير مجري حياته.

"الطبال"
تم عرضه في 6 يونيو بعام 2016م، وتدور أحداث المسلسل حو صالح الذي يعمل باحدى الملاهي الليلية سرا، ويتولى زعامة عصابة لتهريب الشباب ضمن هجرات غير شرعية محاولا أن يرتقي بحياته.


"عفاريت عدلي علام"
بُث في بشهر رمضان لعام 2017م، وتدور احداث المسلسل حول رجل شاغفا بالقراءة والكتب، ويحصل على كتاب قديم مليء بالشفرات والرموز السحرية، لتظهر له عفريتة، فيبدأ مغامرة لمحاولة صرف الجنية والعودة لحياته الطبيعية.

"أبو البنات"
تم عرضه بيونيو 2016م، وتدور احداثه حول مصطفى شعبان الذي يملك معرض سيارات، ويدخل في صراع دائم مع أحد كبار رجال الأعمال.


"القيصر"
بث في رمضان 2016م، وتدور أحداث المسلسل في اطار من الاكشن، حول عالم من الجماعات الارهابية الدولية المتطرفة.

"كفر دلهاب"
تم عرضه في رمضان في 2017م، وتدور أحداثه في أحد العصور القديمة في قرية مسحورة تدعى "كفر دلهاب"، وعادت روح مقتولة لتنتقم من القرية بأكملها.

مأمون وشركاه"
عُرض في عام 2016م، تدور احداث المسلسل حول عادل إمام الذي يتصف بالبخل، والذى يحرم ابناءه وزوجته من كل شئ ويتبين بالنهاية انه ملياردير.

برامج
"أنا مصر"
تم عرضه في 21 سبتمبر بعام 2015م، وهو برنامج توك شو، يقوم باستعراض أهم الأخبار والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة المصرية والعالمية.


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