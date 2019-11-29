Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موقف فرجاني ساسي من المشاركة في مباراة الزمالك ومازيمبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:12 ص
Advertisements
ساسي
ساسي
محمد الصو
Advertisements
تأكد جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وتلقى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، خبرًا سارًا بعدما تأكد جاهزية التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، لمباراة مازيمبي عقب تعافيه من إصابته التي لحقت به مؤخرًا.


واطمأن الجهاز الفني للفريق على فرجاني ساسي بعد خضوعه لبعض الفحوص الطبية وجاهزيته للمشاركة بشكل كامل، في ظل نقص الخبرات وسط لاعبيه في الملاعب والمباريات الإفريقية.


وكان ساسي، تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده تونس ضد غينيا الإستوائية، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.


وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية، شفائه التام من الإصابة وإمكانية عودته للتدريبات الجماعية والمباريات لفريقه حسب احتياجات الجهاز الفني.


وغاب ساسي، عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي، بسبب الإيقاف والإصابة، في المباراة التي فاز بها الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.


ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي، عصر غدٍ السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من "مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ ساعتين

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

"الفيل الأزرق" يدفع صيدلانية لقتل نجلتها.. والمتهمة: طليقي هو السبب

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة

كشف حساب ميتشو بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات بدوري الأبطال

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

ميتشو يستكشف مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منتخب زامبيا يواجه الزمالك وديا استعدادا للأمم الإفريقية

موعد عودة فرجاني ساسي لمباريات الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status