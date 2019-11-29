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بعد هزيمة أرسنال أمام فرانكفورت.. ضحية أوباميانج المفضلة وإستمرار عقدة الألمان

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
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ارسنال
ارسنال
عبدالقادر عرابي
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إنقاد نادي أرسنال لهزيمة جديدة على ملعب الإمارات أمام ضيفه إنتراخت فرانكفورت الألماني بهدف مقابل هدفين، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.


بدأ الجابوني بيير إيمريك أوباميانج التسجيل لأرسنال، قبل أن يرد الضيوف بهدفين للاعب الياباني دياتشي كامادا.


وسيضطر أرسنال للأنتظار للجولة الأخيرة أمام ستاندرلييج اليلجيكي لحسم التأهل، حيث كان الجانرز بحاجة لنقطة وحيدة لضمان بطاقة الصعود لدور الـ 32.


وواصل الفريق عروضه الهزيلة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، الذي أصبحت إقالته وشيكة أكثر من أي وقت مضى.


وحملت المباراة بعض الأرقام والظواهر السلبية إلى حد ما، والتي تبرز مدى معاناة الفربق العريق، والحال الذي وصل إليه.


أندية ألمانيا كابوس أرسنال

تلقى أرسنال الهزبمة السابعة له في البطولات الأوروبية المختلفة على ملعبه من الأندية الألمانية، وهي أكثر الأندية التي خسر منها الجانرز على أرضية ميدانه.


فرانكفورت ضحية أوباميانج المفضلة

سجل الجابوني الدولي هدفه العاشر في مرمى فرانكفورت خلال المواجهة رقم 13 ضد النادي الألماني، وهو أكثر الأندية التي سجل أوباميانج في مرماها.


رقم سلبي غير مسبوق

تلقى الجانرز الهزبمة السابعة له على التوالي في مختلف البطولات، بواقع خسارتين وخمس تعادلات، وهو الرقم الأسوأ منذ عام 1992، حين فشل الفريق في الفوز في 8 مباريات متتالية تحت قيادة المدرب جورج جراهام.


ولم يحقق الجانرز هذا الرقم خلال 1235 مباراة تحت قيادة المدير الفني الفرنسي السابق "أرسين فينجر".


ترتيب المجموعة السادسة

1- أرسنال 10 نقاط

2- إنتراخت فرانكفورت الألماني 9 نقاط

3- ستاندر لييج البلجيكي 7 نقاط

4- فيتوريا جيماريش البرتغالي نقطتان.

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