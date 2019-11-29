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تفاصيل حضور أحمد حلمي آخر أيام الدورة الثالثة لجائزة "القاهرة للتصميم" (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:13 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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استضاف حفل آخر أيام الدورة الثالثة لجائزة القاهرة للتصميم (CDA) النجم الكوميدي أحمد حلمي، كضيف شرف للجائزة.


وعبر حلمي، عن اهتمامه بالمواهب الفنية والإبداعية، والدور المحوري لمجالات التصميم الهندسي والصناعات الحرفية في الحياة اليومية على المستوى المحلي، ونشر الثقافة والهوية المصرية الفنية على المستويين الاقليمي والعالمي.


وأشاد هشام مهدى مؤسس الجائزة والرئيس التنفيذي لمجموعة مهدي للتصميم، بالنجاح الهائل الذي حققته الدورة الثالثة للجائزة، في تكريم التميز والإبداع في مجال التصميمات الفنية والحرفية. وقال ان الجائزة تقترب كل عام من تحقيق مهمتها بالكامل.


وذلك لإنشاء أول منصة محلية مشهورة تربط بين الفنانين والمصممين الموهوبين في مصر، وتشجعهم على التواصل والتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات التي تعزز الصناعة الفنية المصرية، وتعزز نموها المتصاعد على المستوى الإقليمي والمحلي.


وكرم أعضاء لجنة التحكيم ومؤسس الجائزة المصممين الفائزين في الفئات المختلفة. فقامت مصممة المجوهرات العالمية، عزة فهمي بتكريم الفائزين في فئة تصميم المجوهرات والاكسسوارات، وكرم المهندس أُنسي أبو سيف التصميمات الفائزة في فئة تصميم ديكور المشاهد السينمائية، بينما منح المهندس عمرو حلمي الجوائز لفائزي تصميم المنتجات، وعن جوائز فئة التصميم الداخلي فقدمها المهندس المعماري كريم مختيجان، وقدم المهندس العالمي طارق نجا جوائز تصميم الديكور والهندسة المعمارية للفائزين.


كرم الدكتور هشام مهدي اسم الفنان التشكيلي الراحل اسحاق عزمي، الرئيس الأسبق لمركز المصرى للتصميم، ورائد فكرة تعليم الأطفال الرسم، ومؤسس شونة العجمي، ومؤسس العديد من المتاحف بالإسكندرية وسيوة وتسلم عنه الجائزة نجله/ ماجد إسحاق عزمي.




تفاصيل حضور أحمد حلمي آخر أيام الدورة الثالثة لجائزة "القاهرة للتصميم" (صور)
تفاصيل حضور أحمد حلمي آخر أيام الدورة الثالثة لجائزة "القاهرة للتصميم" (صور)
تفاصيل حضور أحمد حلمي آخر أيام الدورة الثالثة لجائزة "القاهرة للتصميم" (صور)
تفاصيل حضور أحمد حلمي آخر أيام الدورة الثالثة لجائزة "القاهرة للتصميم" (صور)
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