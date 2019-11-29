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ماذا قال زوج الصيدلانية التي قتلت ابنتها بـ"الفيل الأزرق"؟

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
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حبوب الفيل الأزرق
حبوب الفيل الأزرق
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كشف زوج الصيدلانية التي قتلت طفلتها بوضع مخدرات في العصير، إنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، بسبب تهديد طليقها بأخذ الطفلة منها والسفر خارج البلاد.

وأوضح زوج المتهمة في أقواله أمام نيابة النزهة، أنه كان يعامل الطفلة معاملة حسنة، ولم يكن متواجدا في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا يفيد بوفاة الطفلة، وفيما بعد اكتشف أنها قتلت بمخدر.


و أقدمت أم على قتل ابنتها بعدما دست لها حبوب الفيل الأزرق في العصير، بعدما لعبت عقاقير الهلوسة برأسها، وسولت لها أنها بقتل نجلتها ستنتقم من طليقها، وتشفي غليلها؛ لتدخل الطفلة في غيبوبة تنتهي بالموت.

وتعود بداية الواقعة لتلقى قسم النزهة بلاغًا من ربة منزل بوفاة طفلتها 6 أعوام، بسبب تناولها أقراصًا مُخدرة عن طريقة الخطأ، وبعد التحريات وتحقيقات النيابة ثبُت كذب رواية المُبلغة، والتي تعمل صيدلانية، وخلال التحقيق معها اعترفت أنها هي من قام بدس الحبوب لطفلتها في العصير؛ انتقامًا من والدها الذي انفصلت عنه، ويهددها دومًا بأنه سيلجأ لانتزاع الطفلة منها، وأنها لن تراها مجددًا.

وتضيف المتهمة خلال التحقيقات: "حينما أتناول هذه الحبوب، أتحوّل إلى شخصيةٍ أخرى، ويمكنني أن أفعل أي شيء دون وعي، فكيف أقدم على قتل طفلتي، وتضيف: "منه لله طليقي هو السبب في وصولي للمرحلة دي، بعد إدماني حبوب DMT، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق؛ وتشريح جثة الطفلة، لتحديد سبب وفاتها.
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صيدلانية زوج حبوب الفيل الأزرق جريمة الفيل الأزرق أخبار

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