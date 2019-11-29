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بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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ألقت الشرطة القبض منذ قليل القبض على المنتج الهارب ياسر سليم، بسبب تورطه في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح المتحدة لخدمات الإعلام.

الهارب بدأ مسيرته الفنية كمنتج، ثم دخل مجال الإعلام عن طريق شراء بعض الأسهم التابعة لإحدى الصحف الشهيرة".

ويعرض "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن حياة ياسر سليم.

1- تخرج من مدارس "المنار الخاصة باللغات".

2- يبلغ الـ41 عاما من عمره.

3- عمل قبطانًا بحريًا في بداياته المهنية.

4- أصبح نائبًا لرئيس مجلس إدارة "مجموعة اإعلام المصريين".

5- يحتفظ دائما بكلمته المفضلة لديه بأن الكلمة الطيبة، هي أجمل ما يتركه الانسان في قلوب الأخرين.

6- انتجت شركته "بلاك ان وايت" العديد من الاعمال الفنية منها الكبير قوي، أزمة نسب، الطبال، إعصار سونالي، الكبريت الأحمر، سرايا حمدين.



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