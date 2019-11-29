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عاجل.. عودة "فتاة المرج".. وهذا هو السبب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:32 ص
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الطالبة بسنت
الطالبة بسنت
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة الطالبة المتغيبة في منطقة المرج، شرق القاهرة، حيث كشفت التحريات أن الطالبة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المرج"،  متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، وتم ضبطهما، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته ابنة عم "بسنت ممدوح عبدالله"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المرج"، التي اختفت، وطالب ذويها رجال الأمن سرعة الكشف عن ملابسات اختفائها.

ويوثق الفيديو المتداول، اللحظات الأخيرة للفتاة من خلال كاميرات المراقبة قبل اختفائها.

يُذكر أن أسرة الطالبة "بسنت ممدوح عبدالله"، قدمت بلاغا لأجهزة الأمن يحمل رقم رقم 165 لسنة 2019 ، أكدوا فيه غياب الفتاة منذ خروجها للذهاب إلى جامعة حلوان داخل أحد السيارات الـ"ميكروباص"، ولم تعد حتى الآن.
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فتاة المرج عودة فتاة المرج بسنت ممدوح

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