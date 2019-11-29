نجم منتخب إنجلترا يوجه صدمة لمانشستر يونايتد

وجه النجم الإنجليزي الدولي الشاب ولاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني "جادون سانشو" صدمة من العيار الثقيل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.







وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن سانشو يفضل الإنتقال للدوري الإسباني وتحديداً لناديي برشلونة أو ريال مدريد، بدلاً من الإنتقال للدوري الإنجليزي.





وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن سانشو يفضل ريال مدريد أو برشلونة، بدلاً من الإنضمام لمانشستر يونايتد أو ليفربول الإنجليزيين.





صدمة مانشستر يونايتد



وبحسب ديلي ستار، فإن سانشو بذلك يوجه صدمه قوية لنادي مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي "أولي جونار سولشاير"، حيث كان الأخير يضعه على رأس اللاعبين المطلوبين في ملعب أولد ترافورد.





وفي ظل حاجة كلاً من برشلونة وريال مدريد للتدعيم في الثلث الهجومي، فمن المتوقع أن يدخل قطبي الكرة الإسبانية صراعاً محتماً خلال الصيف المقبل لضم صاحب الـ 19 عاماً.





ويتميز سانشو بسنه الصغيرة، بالإضاة لأن سعره لن يكون باهظاً، على عكس النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي سيكون سعره ضخماً.





ودخل سانشو في عدة أزمات مع ناديه خلال الفترة الماضية، بدأت بعقوبة ناديه لتأخره عن العودة من معسكر الأسود الثلاث خلال أكتوبر الماضي، وإنتهت بإجلاسه على دكة البدلاء من قبل مدربه السويسري لوسيان فافر.