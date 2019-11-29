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الكنيسة القبطية تشارك في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:02 ص
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الكنيسة تشارك في اجتماع جامعة الدول
الكنيسة تشارك في اجتماع جامعة الدول
جيهان عزمي
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شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس، في اللقاء الذي نظمته جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، بالمشاركة في اليوم وإلقاء كلمة الكنيسة القبطية. 

وقال الأنبا أكليمندس في الكلمة: يسعدني اليوم أن أقف بينكم لأنقل لكم تحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسه البابا تواضروس الثاني، موضحا أن التضامن الحقيقي مع القضية الفلسطينية هو العمل على إيجاد حل نهائى يوفر للشعب الفلسطيني عيشًا كريمًا في أرضه وتحت سيادته. 

وشدد على أن هناك مسئولية على العالم كله ، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، والعمل على تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لإمكانية العيش المشترك، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مع الحياة الكريمة، ولمصر دوراً واضحًا لتحقيق حلم الفلسطنيين ، بموجب الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن "التأييد الكامل والشامل للقضية سيعطي قوة للسلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع، حيث أن السلام يبنى على الحق والعدل. والكنيسة ترفع الصلوات كل يوم من أجل أن يسود السلام في العالم أجمع وبخاصة جيراننا في الشرق الأوسط، ولكي تصير القدس واحة للسلام، مشددا على أن السلام وثيق الصلة بالإنسانية عامة، وبالمسيحية خاصة حيث ترنمت الملائكة عند ميلاد المسيح قائلة: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".
الكنيسة القبطية تشارك في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين (صور)
الكنيسة القبطية تشارك في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين (صور)
الكنيسة القبطية تشارك في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين (صور)
الكنيسة القبطية تشارك في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين (صور)
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الكلمات المفتاحية

فلسطين جامعة الدول العربية اليوم العالمي الكنيست

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